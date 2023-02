ÉDITO - Présidentielle 2027 : y a-t-il une place pour Bernard Cazeneuve ?

Dans un entretien à l'hebdomadaire Le Point cette semaine, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce la création d'un mouvement politique, à plus de 4 ans de la prochaine présidentielle. En tout cas, il y a du chemin, il n’est pas rendu, mais il est assez lucide sur le fait que le nom de Bernard Cazeneuve ne s’impose pas naturellement aujourd’hui pour 2027. Surtout avec les sujets lourds du moment, les retraites, l’inflation...

Et de la part d’un homme qui, il y a 4 ans, insistait pour rappeler qu’il avait "dit 1.000 fois qu’il n’avait aucune ambition" et que l’on n’avait "pas besoin d’un narcisse de plus", c’est assez savoureux de le voir s’engager avec un mouvement, sillonner le pays, publier un manifeste. Ce mouvement politique va d’abord lui servir à pilonner la gauche, enfin la Nupes. Depuis qu’il a quitté le PS, au lendemain de l’accord entre LFI, les socialistes, les Verts et les communistes, il ne cesse de dénoncer cette alliance.

Pour lui, l’union de la gauche c’est le meilleur carburant de la droite et extrême droite, il le dit comme ça. Et son carburant à lui, c’est donc d’essayer de mettre en pièce toute l’idéologie mélenchoniste qui pense-t-il, s’est répandue chez une partie des socialistes et des écologistes, dénoncer ceux qui pensent que "la police tue" (Bernard Cazeneuve est ancien ministre de l’Intérieur). Ou ceux qui refusent de condamner les agissements de Poutine, ceux qui considèrent certaines communautés comme autant de clientèles à conquérir, ceux, dit-il encore, pour qui la violence faite aux femmes est à géométrie variable. La charge est violente.

Pas d’espace pour une gauche modérée ?

Tout cela ne fait pas une offre politique c’est vrai, mais la politique c’est aussi montrer ses différences. Bernard Cazeneuve est convaincu que la radicalité, l’outrance, n’a pas sa place, que c’est contre-productif, que les gens (de gauche) finiront par ne plus le supporter. Pour le moment, la tonalité du débat lui donne tort. Il le sait, c’est pour ça qu’il essaie d’avancer aussi sur le fond, lui qui plaide pour le nucléaire, qui vante la valeur travail, et qui appelle de ses vœux une réforme des services publics.

Il essaie de se frayer un chemin mais aujourd'hui, il n'a pas d'espace politique. Il n’y a pas d’espace pour une gauche modérée. C’est déjà compliqué de rassembler la gauche, alors le centre-gauche, vous imaginez... Ceux que l’on appelait les Hollandais, les proches de François Hollande, dont faisait partie Bernard Cazeneuve, sont éparpillés façon puzzle : un peu au PS, en peu en dehors du PS et un peu chez Macron.

Non il n’a pas d’espace mais il parie peut-être comme d’autres sur la fin du macronisme. Le président ne pourra pas se représenter alors cela va rebattre les cartes. L’année dernière, certains au PS ont espéré sa candidature à la place d’Anne Hidalgo. Peut-être aura-t-il envie de se laisser tenter cette fois ? Enfin, la vraie question est de savoir si la gauche, qu’elle soit modérée ou radicale, aura encore un rôle à jouer en 2027 ?

