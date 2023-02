Grèves contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre la semaine prochaine ?

Trois jours de mobilisation sont attendus la semaine prochaine contre la réforme des retraites, alors que le texte arrivera à l'Assemblée nationale le 6 février. Les syndicats appellent à manifester les mardi 7 et samedi 11 février. Mais certains appellent également à la grève le mercredi 8. Les syndicats qui voyaient jusque-là leur front uni sont un peu moins d'accord sur la ligne à suivre, notamment à la SNCF.

Les militants se divisent sur l'opportunité d'une grève le samedi 11, jours de départs et de retour en vacances pour deux zones. Les syndicats hésitent et vont probablement opter pour un appel à la manifestation plutôt qu'un appel à la grève. Ce n'est pas tout à fait la même chose en langage syndical. Ils veulent du monde dans la rue, tout en limitant les perturbations sur les rails et en laissant la possibilité à ceux qui veulent faire grève de pouvoir le faire.

Ce serait très impopulaire de faire grève un samedi de chassé-croisé, explique l'UNSA sur RTL. La CGT et Sud-Rail appellent à manifester mais ne prononcent pas le mot grève. Et la CFDT ne dit rien pour le moment. Il y a en fait deux camps. Il y a l'UNSA et la CFDT qui, d'une certaine manière, respectent l'intersyndicale nationale avec les deux mobilisations du sept et du onze. Et de l'autre côté, la CGT et Sud-Rail qui appellent à manifester le 8 février.

S'il n'y a pas encore de tendance, on sait qu'il y aura très peu de trains le 7. Mercredi 8, il y a un mouvement de grève à la SNCF par la CGT et Sud-Rail donc il y aura un petit peu plus de trains. Samedi c'est l'inconnue. À la RATP, il n'y a pas d'autres actions prévues que les journées du 7 et du 11.

Plusieurs stratégies syndicales s'opposent

La plupart des syndicalistes disent : "Peu importe le taux de grévistes, pourvu qu'il y ait du monde dans la rue". C'est un peu le mot d'ordre. Et ce qu'on peut voir, c'est surtout la stratégie syndicale, avec des syndicats type CGT ou SUD, qui sont beaucoup plus jusqu'au boutistes et d'autres qui sont plus mesurés comme l'Unsa et la CFDT qui ont dit dès le départ : "On fera grève les jours où c'est décidé". Du côté de l'énergie, de l'éducation et de la santé, très peu d'information sont connues sur le taux de participation aux grèves et aux manifestations.

Du côté du gouvernement, on manie le sujet avec une infinie précaution. Hors de question d'apparaître comme des briseurs de grève. On ne fait pas de commentaires, on respecte les décisions syndicales, expliquait ce matin un conseiller. Ils prennent tout ça avec des pincettes pour ne pas apparaître comme des gens qui pourraient vouloir empêcher les citoyens de manifester dans la rue.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info