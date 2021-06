"Être connectée au réel". C'est le message martelé par la présidente réélue de la région Occitanie. Invitée à l'antenne de RTL ce lundi 28 juin, Carole Delga explique que sa famille politique s'écharpe sur "des débats qui n'ont pas lieu d'être". "Quand parfois j'entends que certains veulent disserter sur le fait que le Front national est d'extrême droite ou non... Il n'y a pas de débat à avoir", explique-t-elle.

À la tête d'une liste PS-PRG-PC, la présidente socialiste de la région Occitanie a obtenu obtient 57,7% des voix contre 24% pour celle du RN Jean-Paul Garraud et 18,2% pour le LR Aurélien Pradié. Le Parti socialiste a tiré son épingle du jeu au second tour des élections régionales en conservant ses cinq régions, réussissant même dans certains cas à se passer du soutien des écologistes

Face à une gauche fracturée par différents mouvements, Carole Delga se dit "proche" de la ligne portée par la maire PS de Paris Anne Hidalgo et l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve. "C'est cette gauche qui me fait vibrer et qui fait que l'on continue à travailler ardemment. Ce sont des personnes avec qui j'échange régulièrement", ajoute-t-elle. Avec 2022 en ligne de mire, Carole Dega estime qu'il "faut travailler pour un projet, et ensuite viendra la question du leader pour cette gauche écologiste et citoyenne".

Quant à la France insoumise, la présidente de la région Occitanie tacle Jean-Luc Mélenchon et sa "dérive" "très inquiétante". "Ses derniers propos sur le complotisme étaient indignes", d'après elle.