ÉDITO - Présidentielle 2022 : Zemmour le susceptible, un trait de caractère qui compte

Cela peut sembler peu de chose et c'est assez commun, la susceptibilité. Mais ce trait de caractère peut se révéler très pénalisant dans la tourmente. La présidentielle est l’élection d’un homme ou d’une femme par les français au suffrage universel direct. Une élection très dure et un moment de vérité, un révélateur de personnalité scruté par 45 millions de personnes. Les planqués; les pas courageux, les tordus, sont débusqués, car dans ce processus de sélection ultra difficile tout se voit, tout ressort même l’inconscient.

Il faut donc être solide et notamment pour encaisser les moments durs. Et Eric Zemmour, raconte quelqu’un qui le connaît très bien, est un "hyper susceptible", "plus il se fait taper dessus plus il va se renfrogner, se recroqueviller", explique ce témoin.

La question derrière ce constat c’est de savoir si Eric Zemmour peut supporter de ne plus avoir de dynamique dans les sondages, s’il peut résister à un trou d’air, lui qui n’a jamais connu cette adversité, car depuis quelques jours ce n’est plus la même histoire d’ascension incroyable. Le polémiste stagne ou baisse.

Tous les candidats ont subi ces moments de doute, mais là, la petite équipe autour de lui s’épanche déjà. Cela jette une lumière crue sur son embryon d’organisation. "Il n’écoute plus personne sauf sa directrice de campagne, stratège et maîtresse, Sarah Knafo, et encore", décrit l’un d’eux.

Sa susceptibilité explique-t-elle à elle-seule ses difficultés ?

Ça n’aide pas… Eric Zemmour aime la contradiction, mais ne pas être contredit, ça l’énerve assez vite. Celles et ceux qui s’y essayent sont traités de folles ou de médiocres. Et ce caractère le pousse à la faute et à être brutal. Il n’est pas suffisamment préparé, aime raconter des élus du Rassemblement national qui le connaissent aussi assez bien. La résistance à la fatigue, la résistance physique et la résistance psychologique ne sont pas anecdotiques dans la course à la présidentielle.

Cela fait beaucoup de défauts en tout cas

Il faut quand même reconnaître chez Eric Zemmour une qualité, une forme de sincérité : il ne fait rien pour cacher sa nature profonde. Et quand il lui arrive quand même de le faire c’est assez simple à détecter : il bafouille. Comme lorsque, confronter à ses écrits, il a essayé de masquer sa misogynie, lundi 22 novembre, dans une interview. Il a beaucoup bafouillé. Dans une campagne présidentielle, il faut être sûr de soi. Eric Zemmour l’est sans aucun doute, mais il faut aussi savoir prendre sur soi.