publié le 05/02/2021 à 14:20

Grease dans la tourmente. Comme le rapportent de nombreux médias britanniques, la comédie musicale culte des années 70, est accusée par une partie du public de sexisme et d'homophobie.

Tout commence en décembre dernier, comme le précise l'Express UK. Grease est alors diffusé sur la chaîne BBC et menacé d'être retiré de la diffusion après que des spectateurs et spectatrices expliquent que la scène dans le drive-in entre Danny et Sandy s'apparente à un viol. Dany essaye d'embrasser Sandy qui se débat et veut sortir de la voiture, mais le jeune homme n'arrête pas pour autant, jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'extirper.

"En plus d'être sexiste et de promouvoir la culture du viol, Grease est un mauvais film. Voilà ce que j'en dis", écrit alors une internaute, tandis qu'une autre membre de Twitter publie : "AAAh, je regarde Grease, qui est un de mes films préférés et c'était tellement un film de son temps, c'est misogyne, sexiste et promeut un peu la culture du viol". D'autres repprochent à Grease d'être sexiste car Sandy transforme totalement son look et sa personnalité juste pour plaire à Danny à la fin du film. Sur cette scène, Olivia Newton-John, l'interprète de Sandy rétorque dans The Guardian : "Les gens oublient que Sandy change pour elle-même aussi".

Not only is Grease sexist (and rapey), it's also a terrible terrible film. I said what I said. — Helz (@RCMtalks) February 2, 2021

Not only is Grease sexist (and rapey), it's also a terrible terrible film. I said what I said. — Helz (@RCMtalks) February 2, 2021

Olivia Newton-John monte au créneau

Face à cette montée de critiques, Olivia Newton-John a décidé de défendre le film, lors d'une interview pour le podcast A Life of Greatness, le 4 février dernier. "Je pense que c'est bête [d'accuser Grease, ndlr]. Le film a été réalisé dans les années 70 et parle des années 50. C'est amusant, c'est un film drôle et une comédie musicale qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Je pense que tout le monde prend tout au sérieux", explique l'actrice qui se bat contre un cancer de stade 4. Elle ajoute : "Nous devons nous détendre un peu plus et profiter de ce que nous avons".

I spoke with @sarahgrynberg on her podcast A Life Of Greatness we had a wonderful conversation about life, finding strength and hope in times of darkness and the importance of truly living in the present. Listen: https://t.co/Sc8TNcMyNE — Olivia Newton-John (@olivianj) February 4, 2021