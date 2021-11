Présidentielle 2022 : le dérapage de Jean-Christophe Lagarde sur Éric Zemmour

C'est le dérapage du week-end : invité de Franceinfo ce dimanche 21 novembre, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, a tenu des propos violents au sujet d'Éric Zemmour. "Se foutre du monde au point de dire 'je suis un RPR', monsieur Zemmour, si monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête", a-t-il lancé. La chaîne d'information a par la suite décidé de retirer de son site et de ses réseaux sociaux la séquence.

Quelques minutes plus tard, Jean-Christophe Lagarde assurait, via son compte Twitter, qu'il "regrettait son expression totalement inappropriée", que "la violence doit toujours être bannie du débat politique" et qu'il faisait son "mea culpa".

Le soir même, Eric Zemmour lui a répondu sèchement par l'intermédiaire d'un long texte diffusé sur les réseaux sociaux. "Malgré ton mea culpa de pacotille, je ne t'excuse pas", a lancé l'ancien chroniqueur et probable candidat à l'élection présidentielle.