ÉDITO - Présidentielle 2022 : pourquoi l’écologie n'arrive-t-elle pas à convaincre ?

Si seulement, vous étiez une éolienne Yannick Jadot. Une éolienne, c’est de l’écologie qui provoque tout de suite des réactions. Il y a des gens qui sont pour, il y a pas mal de monde contre, mais surtout ça énerve. C’est clivant comme on dit aujourd’hui.

Mais vous n’êtes pas une éolienne Yannick Jadot. Pour l’instant, vous êtes plutôt Don Quichotte. Devant l’éolienne, vous criez que le monde va s’écrouler, qu’on va à la catastrophe et que vous allez nous apporter du bonheur. Et l’éolienne tourne quand il y a du vent. J’arrête avec mes images et je vous résume ce que je veux dire.

Est-ce vous, Yannick Jadot qui avait du mal à convaincre ? Ou est-ce l’écologie qui ne suffit pas pour convaincre ? Avant de parler d’écologie, parlons de votre environnement Yannick Jadot. Dans cette élection, vous êtes le candidat d’Europe Écologie Les Verts, les 100% bio et vous semblez encore en être un peu prisonnier.

Le candidat écologiste dans une gauche fragmentée

Je ne vais pas vous reparlez ce matin de la primaire qui vous a désigné, ni de la primaire populaire. Mais cela donne l’impression que vous êtes encore en train de vous battre pour votre parti. Vous n’avez pas encore pris votre liberté de candidat pour faire une proposition qui défrise y compris chez vos amis. Une candidature à la présidentielle est une aventure collective et un cheminement très personnel.

Ce cheminement semble encore à faire, mais forcer votre nature, ce n’est pas votre truc. Cela va en étonner certain, mais vous êtes le plus raisonnable des écolos dans l’histoire récente des candidatures écolos. Et malheureusement, ça n’aide pas pour se faire remarquer.

L’écologie, ça revient à inquiéter et à rassurer en même temps. Vous devez rester le lanceur d’alerte avec tout ce que cela a d’anxiogène. Mais en même temps, vous devez créer de l’espoir, nous promettre des lendemains plus heureux. Et pour vous compliquer encore la tâche, vous êtes résolument de gauche, un segment peu porteur et très éclaté en ce moment.

Vous n’êtes pas une éolienne Yannick Jadot, vous êtes un écolo dans le paysage.