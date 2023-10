ÉDITO - Pessimisme, déclinisme, besoin d'autorité : le cocktail qui nourrit le RN, selon Alba Ventura

Cela ne va pas remonter le moral des Français. La nouvelle étude de la Fondation Jean Jaurès "Fractures françaises", publiée par le journal Le Monde, dépeint une France pessimiste, décliniste. Une société plus violente.

Ce tableau noir n'est pas tout à fait nouveau, mais le ressentiment, le pessimisme sont des sentiments à infusion lente, des sentiments qui s’ancrent au fil du temps et qui sont régulièrement alimentés par l’actualité.



On parle de l’inflation et la situation des Restos du cœur va venir percuter le sujet. On parle de l’immigration et le drame de Lampedusa vient réactiver le dossier. On parle d’Insécurité et des émeutes explosent. On parle d’écologie et on vit un été avec cet enchainement pénuries d’eau, sécheresse, incendies en nous disant que nous n’avons le choix qu’entre le pire et la décroissance.

L'écho des réseaux sociaux

On parle de guerre, avec le conflit des Russes en Ukraine et d’autres conflits surgissent comme l’offensive de l’Azerbaïdjan qui fait redouter une invasion de l’Arménie. Et évidemment le terrible attentat contre Israël par le Hamas.