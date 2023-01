Pendant un an, la ville de Pantin va s'appeler Pantine et non Pantin. C'est l'engagement pour l'égalité femmes-hommes du maire de la ville de Seine-Saint-Denis, Bertrand Kern. Un engagement qui laisse sans voix. Rassurez-vous, la bêtise me laisse rarement sans voix. Les bras m'en tombent en revanche...

Non mais l'égalité femme-homme, pardon, ça passe par l'égalité des salaires, par la parité, par la représentation des femmes dans les instances de direction. Pourquoi pas par la promotion des femmes dans des clubs sportifs ? Évidemment, par la lutte contre les violences faites aux femmes. On peut se battre comme cela a été fait pour dire madame la ministre, la professeure, la préfète, l'ambassadrice. On peut afficher sur le fronton de la mairie, comme l'a fait Aubervilliers, la femme née libre et demeure égale à l'homme en droit.

Mais là, quel gadget ! Et puis, imaginez deux secondes les habitants de Pantin, ça doit les laisser pantois. 'Bonjour, vous êtes de Pantin. Alors attention, dit Pantine'. Non mais monsieur le maire, si vous voulez vraiment faire un acte symbolique, nommer une femme première adjointe (j'ai vu que c'était un homme), ou mieux passer la main à mi-mandat à l'une de vos adjointes pendant un an. Ou mieux, céder lui votre place tout court. Ça, ça se serait fort.

"Issy-les Moulinettes" ou "Levallois-Perrete" ?

J'ai vu qu'il vous avait dit 'pourquoi pas ?'. Mais il a rappelé qu'il avait été élu au premier tour. Donc il n'est pas tellement prêt à laisser sa place, Monsieur Kern. C'est dommage parce qu'il prend des initiatives dans sa ville bien plus intéressantes que ce changement de nom. Franchement Pantine au lieu de Pantin. Non mais sinon on peut aussi faire "Issy-les Moulinettes" ou "Levallois-Perrete", à Avignon aussi, que l'on rebaptisera "Avignone" et Bordeaux, "Bordel". Et Choisy-le-Roi, "Choisy-la-Reine" et Mâcon, "Mâcone". Je vous laisse imaginer La Baule-Les-Pins...

