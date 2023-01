ÉDITO - Personnalités préférées des Français : "Où sont les femmes ? C'est navrant", déplore Ventura

Le Journal du Dimanche a publié son traditionnel classement des personnalités préférées des Français. Mais où sont les femmes ? C'est navrant. Un top 50 avec 15 femmes seulement, la première femme figure à la 20ᵉ place, c'est Florence Foresti. Le Journal du Dimanche n'y est pour rien, leur méthodologie était parfaitement à parité au moment des sélections : 53 noms de femmes, 53 noms d'hommes ont été proposés. Mais bon, ce n'est pas nouveau, les femmes n'ont jamais réussi à se frayer les places de choix dans ce genre de palmarès.

Même Sophie Marceau, longtemps chouchou du public, n'a jamais tenu le haut du pavé très longtemps. Et lorsque Simone Veil a atteint le sommet du tableau, c'était le grand vide derrière. On a de temps en temps une femme qui émerge, il y a eu Mimie Mathy, Sœur Emmanuelle, elles étaient bien seules. Ce qui est fou, c'est que depuis #Metoo, rien n'a bougé. Même le fait de nommer une femme à Matignon ne change rien. On est dans une société masculine où l'homme reste une figure plus puissante que la femme.

Le public féminin a voté pour des hommes dans ce classement. Même chez les femmes, mettre des personnalités féminines à l'honneur, ce n'est pas un sujet visiblement. À moins que les femmes soient moins médiatisées que les hommes, moins valorisées que leurs collègues de l'autre sexe. Sans compter qu'elles se mettent peut-être moins en avant que les hommes en général. Où sont les femmes, c'est un slogan qu'on pourrait décliner dans plusieurs domaines, même si les choses évoluent.

Où sont les femmes chefs d'entreprise ? Où sont les femmes dans le CAC 40 ? Où sont les femmes dans l'encadrement ? Et pourtant, comme le dit un proverbe québécois, un homme sans femme ne tient pas l'hiver.

