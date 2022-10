ÉDITO - Marine Le Pen "a fait la démonstration que tous les coups sont bons", selon Alba Ventura

Marine Le Pen a surpris tout le monde, le 24 octobre, en annonçant qu'elle voterait la motion de censure de la Nupes. Les plus radicaux ont fait alliance à l'Assemblée ? Non pas du tout. Aucune alliance, aucun accord, ils ne peuvent pas se voir, ils s’adressent à peine la parole.



C’est Marine Le Pen qui a fait un coup politique. Et c’est assez malin. Elle a fait la démonstration que tous les coups sont bons, pour faire tomber le gouvernement. Pendant que la Nupes s’abime dans ses histoires internes et se perd en conjecture sur l’arrêt maladie d’Adrien Quatennens, Marine Le Pen veut montrer qu’elle n’est pas dans une posture, qu’elle agit, pour "l’intérêt national".

Peu importe qui dégaine, peu importe si on n’est pas d’accord, on a le même objectif. Ce que Marine Le Pen a dit à la Nupes c’est : "Moi quand il s’agit de l’intérêt national, je n’ai pas besoin de me boucher le nez, comme vous".

D'une pierre, deux coups

Un coup politique mais le gouvernement n'est pas tombé. Marine Le Pen le savait. Pour que le gouvernement tombe, il aurait fallu que Les Républicains votent avec la Nupes et le RN. Il fallait réunir 289 voix au total. Mais son coup politique c’était aussi de dire aux LR : alors "cap ou pas cap" de faire tomber le gouvernement.

Autrement dit, comme vous n’irez pas jusque-là, et que vous allez vous abstenir et bien vous apparaitrez comme des soutiens du gouvernement. En réalité, Marine Le Pen a fait d’une pierre deux coups : mettre la Nupes dans un corner et les LR dans l’embarras.

Des limites ?

Mais ne prend-elle pas un risque ? Le risque d’apparaitre comme celle qui fait le pont entre les populistes de droite et de gauche ? Non même si elle pense que c’est un message qu’elle envoie aux électeurs mélenchonistes.



Il n’y aura jamais d’alliances entre ces deux formations politiques, jamais de gouvernement avec des RN et des mélenchonistes, même s’il peut y avoir des convergences politiques. Marine Le Pen n’emmènera pas la Nupes, comme elle n’emmènera pas les LR, c’est la limite de ce coup. C’est un coup, ça ne construit rien de plus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info