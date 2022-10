Meurtre de Lola : Éric Dupond-Moretti a "des comptes à régler" avec le RN et Éric Zemmour

Jeudi 20 octobre, le parti d'Éric Zemmour, Reconquête!, a organisé une marche pour rendre hommage à la jeune Lola, retrouvée morte dans une malle. Éric Dupond-Moretti dénonce une "exploitation conduite et menée par le Rassemblement national et Éric Zemmour". Selon lui, dans cette période, "c'est le silence, le respect et la compassion" qui s'imposent.

Le parti de Marine Le Pen n'a finalement pas participé à cette marche, mais a préféré faire une minute de silence devant l'Assemblée nationale, "une minute de silence tardive qui intervient après une minute de vocifération intense", indique le garde des Sceaux sur le plateau de C à Vous.

Le ministre de la Justice s'était déjà emporté contre un député Les Républicains à l'Assemblée, pour la récupération politique de l'affaire : "Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député !", s'était-il écrié.

Éric Dupond-Moretti a cette fois-ci indiqué qu'"en tant que citoyen", il avait des comptes à régler avec "ces extrémistes", mais que ça n'était pas le moment pour cela. Et d'ajouter : "Je ne vais pas faire ce que je leur reproche de faire. Je ne vais pas utiliser le cercueil de cette petite pour régler le compte de l'extrême-droite, qui me terrifie.

La rédaction vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info