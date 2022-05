ÉDITO - Les contours de la nouvelle confédération autour d'Emmanuel Macron

Les Ténors autour d'Emmanuel Macron ont donc dévoilé ce jeudi la nouvelle structure politique censée mener la campagne des élections législatives. Il s'agit donc d'une confédération composée des trois plus importants groupes de la majorité et de certains de ses petits satellites. Avec ce rassemblement des centristes, de pro-européens et des libéraux, ce mouvement a pour but de remporter la prochaine échéance électorale et de soutenir la politique du Président Macron lors de son quinquennat à venir.

Cette confédération appelée Ensemble établit une répartition claire entre les forces. D'un côté, la majorité absolue pour le canal historique d'En Marche et une place de choix pour le MoDem, de l'autre, une entrée reconnue pour le parti lancé par Édouard Philippe Horizons ainsi que pour certains courants de gauche qui souhaitaient soutenir Emmanuel Macron.

L'objectif de ce mouvement est clairement d'éviter un risque de fronde au sein du groupe présidentiel. La démarche, décrite par Édouard Philippe comme ayant pour but de "donner au Président une majorité stable, solide, dynamique et vivante" se veut rassembleuse. Cette confédération assure aussi à l'ensemble de ses composantes un financement pour les cinq prochaines années.

Néanmoins, Emmanuel Macron aurait aimé la création d'un parti unique autour de son projet. Cette velléité avait par ailleurs grandement inquiété François Bayrou ainsi qu'Édouard Philippe qui ont exprimé leur préférence pour la création de cette confédération, qui a pour avantage de laisser un champ de nuances possible. Elle évitera à ses participants de disparaître avec le macronisme.