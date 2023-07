ÉDITO - "Laurent Wauquiez veut mettre les macronistes et les LR au boulot, ensemble", selon Alba Ventura

D'abord il faut préciser que lorsqu'on parle d'union sacrée, on a l'impression que l'on parle d'un gouvernement d'union nationale qui réunirait toutes les formations politiques, de tout l’échiquier politique, pour faire avancer les grands sujets. C'est un grand rêve français, car souvent les Français plébiscitent l’union nationale dans les sondages.



Mais, ça n’arrive qu’en temps de guerre ! Ce que propose Laurent Wauquiez, ce n’est pas ça. Lui, ce qu’il veut, c’est mettre les macronistes et les LR au boulot, ensemble, pour travailler sur une poignée de décisions fortes pour la sécurité du pays. Alors il n’y va pas avec le dos de la cuillère. Il a vidé la boîte à outils de la droite.

Ce qu’il réclame, c’est l’expulsion des étrangers responsables de violence, le retour des peines planchers, et la prison ferme systématique à la première atteinte l‘intégrité physique. C'est ce qu’il appelle un "choc carcéral". Le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes réclame aussi la suspension des aides sociales pour les parents de mineurs délinquants. Autant d’idées que d’autres ont déjà mis sur la table.

Le problème, c’est qu'Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont par exemple déjà dit "non" à la suppression des allocations familiales. On n’est sûr que sur le retour des peines planchers, le ministre-avocat Éric Dupont Moretti soit totalement en phase. Quant au choc carcéral, comme on le sait, nos prisons sont surpeuplées, et les futures prisons, encore en chantier.

À quoi sert la proposition de Laurent Wauquiez ?

La proposition de Laurent Wauquiez sert d'abord Laurent Wauquiez lui-même. Il a besoin de se réinstaller comme le leader des LR. Sauf qu’il voit bien qu’Eric Ciotti, ayant peu apprécié que Laurent Wauquiez tarde à intervenir dans le débat sur les retraites, fait son chemin un peu tout seul avec ses camarades de l’Assemblée Olivier Marleix et du Sénat Bruno Retailleau.

Et il voit bien, parce qu’il est loin d’être idiot, que David Lisnard trouve de l’écho à droite, et pas seulement. Il voit bien que le maire de Cannes, président des maires de France, fait son chemin lui aussi, tisse ses réseaux, a de plus en plus de soutiens et peut-être aussi un candidat pour la droite. Voilà pourquoi cette proposition d’union sacrée est d’abord une pièce de plus dans la stratégie présidentielle de Laurent Wauquiez.

Au-delà du fait que des mesures ne sont pas acceptables pour Emmanuel Macron et ses troupes, l’union entre la macronie et LR aurait dû avoir lieu sur la réforme des retraites. Sauf qu’il a manqué 1/3 des voix LR alors que tous les précédents candidats de droite avaient plaidé pour porter l'âge à 64 o