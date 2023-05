INVITÉ RTL - Immigration : Marleix fustige le "petit marchandage" de Darmanin

"Chiche". Qui des Républicains ou du gouvernement devront faire des concessions ? Invité de RTL ce mardi 30 mai, le président des députés LR, Olivier Marleix, a posé ses conditions à Gérald Darmanin pour apporter son soutien au projet de loi immigration.

"On n'est pas dans le marchandage, c’est une affaire de convictions", a-t-il estimé, fustigeant le "petit bricolage" et le "petit marchandage" du ministre de l'Intérieur. Olivier Marleix a fixé une ligne rouge au gouvernement. Selon lui, l'exécutif veut "relancer un appel d’air". "Nous ne voulons évidemment pas de régularisation massive", a-t-il insisté. "Pourquoi est-ce qu'il faut un texte sur l'immigration, parce qu'aujourd'hui, on accueille en France 500.000 étrangers légaux par an. C'est 100% de plus que sous Nicolas Sarkozy", a ajouté Olivier Marleix.

Il y a urgence à reprendre les choses en main et je ne sens pas cette intention chez le gouvernement Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée

Et d'ajouter : "C’est une question de cohésion sociale. Nos capacités à intégrer et assimiler sont totalement débordées. Il y a urgence à reprendre les choses en main et je ne sens pas cette intention chez le gouvernement", a-t-il indiqué.



Le chef de file des députés LR évoque "deux intentions contradictions" au sein de la majorité. "Gérald Darmanin dit vouloir faire plus ferme et en même temps, Olivier Véran dit au Danemark, qu’il ne faut surtout pas prendre de mesures trop à droite", a dénoncé le député LR d'Eure-et-Loir











