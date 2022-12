ÉDITO - LR : "Laurent Wauquiez ne déclenche pas une ferveur immense" analyse Alba Ventura

Les Républicains ont élu un nouveau président, le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti. Il est sorti victorieux du deuxième tour dimanche 11 décembre avec 53% des voix, face à Bruno Retailleau. Un avantage, mais pas le plébiscite qu'attendait Laurent Wauquiez.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était partit prenante de l'élection, bien qu'il soit resté dans l'ombre la plupart du temps. Éric Ciotti avait annoncé la couleur : moi chef de parti, Laurent Wauquiez sera candidat à la présidentielle pour éviter une nouvelle primaire fratricide.

C'est bien trop tôt ! Que Laurent Wauquiez se prépare, on ne peut pas le lui reprocher, tous les autres le font, comme Xavier Bertrand, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Au point même de dire hors-micro qu'en 2027 ce sera "soit lui, soit Marine Le Pen", pourquoi pas, chacun a le droit d'y croire.

Mais qu'il soit quasi intronisé, là, en décembre 2022, pour une présidentielle en 2027 ? Ce n'est pas raisonnable, même pour Laurent Wauquiez. Le résultat d'Éric Ciotti montre que le seul nom de Wauquiez ne déclenche pas une ferveur immense. Il divise encore, ça prend du temps de redorer une image.

Et des LR sont encore favorables à un accord avec Emmanuel Macron. Encore hier, le président de la région Grand Est Jean Rottner, toujours chez LR, prédit que le partit va éclater, qu'il va droit dans le mur. Éric Ciotti n'a pas cessé d'appeler au rassemblement. Ce n'est pas seulement une priorité, c'est une urgence !

Un premier test : la réforme des retraites

Le premier test d'Éric Ciotti sera sur la réforme des retraites. Quelle sera la position de son parti, qui soutenait le décalage de l'âge de la retraite à 65 ans pendants les campagnes de François Fillon et Valérie Pécresse ?

Sauf qu'aujourd'hui chez LR, il est plus important de faire de la politique que de suivre ses convictions. On estime que la réforme du gouvernement est trop brutale, et on penche pour un départ à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation, dans la continuité de la réforme Touraine. Voilà LR à la gauche de Macron sur les retraites.

