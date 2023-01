ÉDITO - Levy et Musso : "Pour qui se prend le Figaro pour les qualifier de nuls ?", s'insurge Alba Ventura

ÉDITO - Levy et Musso "ont vocation à être des auteurs de romans populaires", défend Alba Ventura

Le critique littéraire du Figaro s'en est pris à deux auteurs littéraires dans un article titré : "Marc Levy contre Guillaume Musso : qui est le plus nul ?" Un coup de gueule contre les snobs comme ce monsieur de Figaro. Celui-ci, qui doit être un grand intellectuel, qui doit aimer les grands écrits torturés, s'est-il seulement demandé pourquoi les deux auteurs étaient si populaires ou comment l'un et l'autre ont rapproché des millions de gens de la lecture ?

Les livres de Levy et Musso ont-ils vocation à être de la grande littérature ? Non. Aucun des deux n'en a la prétention, aucun des deux ne vise le prix Nobel. Ils ont vocation à être des auteurs de romans populaires et ils l'assument. Qu'est-ce que ce monsieur aurait dit de Balzac qui a écrit des romans feuilleton quotidiens qui étaient vendus comme des romans de gare à l'époque. Pour qui se prend-il pour les qualifier de nuls ? Pour dire qu'ils sont "consternants" ?

On appelle ça du mépris de classe. Le même mépris que pour les films populaires comme Bienvenue chez les Chti's ou en d'autres temps La grande vadrouille. Ce n'est pas assez bien pour ces gens-là. Monsieur aime sans doute les polémiques, monsieur aime sans doute créer le buzz. Si vous décidez d'éreinter un auteur, ce qui est le droit d'un critique, ayez un peu de superbe, pas juste de la méchanceté. Ayez un peu de classe, pas juste du fiel. Rien de tout cela, dans le petit papier du petit monsieur du Figaro.

