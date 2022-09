Inflation : "La société va être chahutée", confie Michel-Édouard Leclerc sur RTL

Michel-Édouard Leclerc était au micro de Flavie Flament jeudi 22 septembre. En plus de faire ses courses dans ses magasins, le président des hypermarchés éponymes a confié qu'il n’hésitait pas à aller chez la concurrence.

"C’est en allant chez les concurrents que j’ai vu la part du bio, c’est en allant à Monoprix que j’ai découvert le commerce équitable, ça ne me gêne pas de les citer. Je me sens bien dans ma peau, et j’aime les gens du métier et quand ils le font bien, ça me stimule", explique-t-il



Fils d’Édouard Leclerc, il a vu naître et évoluer le projet de son père : l’histoire d’une petite épicerie qui voit le jour en 1949 dans la ville de Landerneau en Bretagne. "Ça commence dans la salle à manger de mes parents. Le stock, c’est le grenier et la chambre de mes sœurs et moi. Ça marche très vite, très bien !" confie-t-il.



Mais, reprendre les rênes du groupe n’a pas été une évidence pour Michel-Édouard Leclerc : "Pendant longtemps, j’hésitais, je suis au travail depuis 1979, mais je voulais être journaliste. Ce sont des salariés dans un centre Leclerc à Laval qui m’ont dit : 'C’est très bizarre, nous on bosse pour toi et toi, tu ne bosses pas pour nous'. Et ça m'a fait culpabiliser, ça m’a fait réfléchir. Je ne suis venu qu’assez tardivement dans les centres Leclerc comme salarié".



Un contexte actuel difficile pour les consommateurs

Bien qu’il ait repoussé son arrivée à la tête des hypermarchés Leclerc, il a tout de même fait face à plusieurs grandes crises majeures. Et aujourd’hui, Michel-Édouard Leclerc ne cache pas sa préoccupation concernant le contexte actuel pour les consommateurs.

"Avec l’inflation, avec le discours public, entre la géopolitique et la sortie du Covid, c’est paniquant. Donc, la société va être chahutée", concède-t-il. "On a une inflation qui est certes mondiale, mais on n'a aucune raison d’accepter toutes les spéculations et les anticipations d’inflation. Il faudrait que le discours soit en mode combat", conclut-il.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

