Bonne nouvelle sur le front de l'énergie. Le risque de coupure de courant est derrière nous pour cet hiver, et les réserves de gaz sont pleines, voire un peu trop. Les stocks sont au maximum, grâce aux économies réalisées par l'ensemble des Français dans un effort de sobriété énergétique, et c'est un problème. Face au trop-plein, la France doit se débarrasser de ce surplus de gaz.



De toute évidence, il ne sera pas gaspillé. Pour faire simple, l'Hexagone va privilégier l'envoi en grosse quantité du gaz contenu dans les stockages plutôt que celui qui arrive de l'étranger par pipeline. En réalité, nos stocks sont remplis à 80% actuellement, contre 60% en moyenne les années précédentes sur la même période. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux en avoir trop que pas assez.



Toutefois, les nappes qui stockent le gaz ont des normes et ne peuvent garder une telle quantité de gaz trop longtemps pour des raisons techniques. Ainsi, à la fin de la saison hivernale, les stocks doivent autour de 40%. Les nappes vont donc devoir être vidées au fur et à mesure pour arriver à ce taux. Si cette procédure a lieu chaque année, cette fois-ci les quantités sont plus élevées puisque la France a été un peu trop prévoyante avec ses réserves et la météo clémente a limité la consommation de l'énergie.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Des manifestations auront lieu dans toute la France, et notamment à Paris lors de cette journée du 19 janvier. Alors que les premiers cortèges ont défilé ce matin, le gouvernement scrute attentivement cette mobilisation.

Diplomatie - Un sommet franco-espagnol se tient à Barcelone où s'est rendu le président Emmanuel Macron avec une grande partie de l'exécutif tandis que se tient ce jeudi la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites.



Sport - La NBA, la ligue de basket-ball américaine, s'invite en France avec un match entre Detroit et Chicago qui se tiendra à Bercy ce jeudi 19 janvier.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info