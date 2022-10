Députés augmentés : "Vous ne pouvez pas faire pleurer dans les chaumières", estime Alba Ventura

250 euros en plus pour nos députés et sénateurs, comment vous dire que ça paraît tout à fait décalé. Cette augmentation est automatique, personne n'a rien réclamé. Les parlementaires de l'Assemblée et du Sénat ont bénéficié, depuis juillet, des 3,5 % de revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Les députés et sénateurs sont assimilés à des fonctionnaires.

Une revalorisation qui a été décidée pour faire face à l'inflation, sauf que lorsqu'on est député ou sénateur, on s'en sort plutôt face à l'inflation. Normalement, on n'a pas de problème pour payer ses factures ou faire son plein d'essence. Je sais que certains vont dire que c'est complètement démago de dire ça, mais l'indemnité d'un parlementaire, c'est plus de 7.000 euros brut. Et dire, comme je l'ai entendu dans la bouche d'un député Renaissance, que cette augmentation est légitime, qu'il faut tenir compte du coût de la vie pour tout le monde, c'est osé.

Loin de moi l'idée de dire qu'ils sont trop payés. Faire de la politique, être député ou sénateur, ce n'est pas seulement serrer des mains pendant les élections, c'est un gros investissement professionnel et personnel, mais vous ne pouvez pas faire pleurer dans les chaumières avec une indemnité supérieure à 7.000 euros par mois.

Vous savez que je ne suis pas toujours d'accord avec le député insoumis François Ruffin, mais il y a des sujets sur lesquels je le rejoins : les métiers du lien, sur le statut des bénévoles, sur la valeur travail. Je le rejoins également sur l'idée de verser ces 250 euros d'augmentation à des associations, en espérant qu'il fera des émules sur les bancs de LFI et de ceux de l'Assemblée et du Sénat et du Sénat.

