ÉDITO - Grève du 7 mars : "La réforme laissera des traces", selon Alba Ventura

Les syndicats appellent au blocage du pays, ce mardi 7 mars, alors que le mouvement a été lancé il y a un mois. Est-ce que cette fois, ça peut prendre ?

Si on prend un petit peu de recul, on se dit que tous les éléments sont réunis pour que ça prenne. C’est une réforme qui est impopulaire qui touche tout le monde, qui pénalise tout le monde. Tous les syndicats sont coalisés, ce qui est rare.

Sur le plan politique, il y a une majorité relative à l’Assemblée ce qui fragilise la position du gouvernement. Il y a un président qui n’a pas été plébiscité lors de l’élection, il y a 10 mois à peine. Un président qui semble éloigné de l’opinion, qui déjeune avec Nicolas Sarkozy. Un président qui voyage en Afrique. Un ministre du Travail Olivier Dussopt qui vient expliquer que la réforme est de "gauche", il aurait pu dire "nécessaire", mais non, "de gauche.



Un phénomène d'inflation

Bref passons. Il y a la colère des Français et il y a l’inflation. Parler de retraite au moment où il est difficile de remplir son caddy, ce n’est pas du meilleur effet. Sur le papier, il y a tout pour que ça prenne.

Et malgré cela, je n'y crois pas. Notamment parce qu’il y a ce phénomène d’inflation et que les Français ont d’autres chats à fouetter si vous me permettez l’expression. Dans ce mouvement social, il y a une base très motivée, avec des gens qui ont assez peu à perdre.

Un conducteur de la RATP, un agent gazier ou un électricien, il a son régime spécial et donc recul ou pas de l’âge, lui il partira à la retraite vers 57 ans. Il peut se permettre de faire durer le mouvement, au moins jusqu’à la fin des débats au Sénat, d’ici fin mars



Pour ça ne veut pas dire que le mouvement va prendre

Mais le Français qui n’a pas ce privilège, il n’est pas prêt à s’user au combat et à perdre 20 journées de salaires par mois. Ceux qui ont à perdre, ils ne calculent pas leurs trimestres, ils calculent leurs fins de mois. Il y aura du monde en grève, dans les manif. Mais ça ne veut pas dire que le mouvement va prendre .

Les Français manifestent, ils soutiennent la grève, on le voit dans notre sondage Harris Toluna à 72% mais ils ne croient pas au retrait de cette réforme. 8 sur 10 pensent que la réforme sera adoptée. Ils ont compris que le Président ira jusqu’au bout. C’est une forme de résignation, le sentiment que les dés sont jetés. Une forme de fatigue, héritée du Covid. Il y a ce sentiment bizarre : où on va ? Comment on y va ?

Un pays qui semble un peu déprimé, fataliste... Alors ils seront nombreux tout à l’heure dans la rue mais pour ce qui est de faire durer le conflit, ils se disent : à quoi bon ?

Cela veut dire qu'Emmanuel Macron a gagné ? Attention, on ne peut pas dire des choses définitives, parce qu’il suffit d’une étincelle (Gilets Jaunes). Ce qu’il se passe c’est que cette réforme va fabriquer de la rancune. Elle laissera des traces et elle va déboucher sur une situation politique confuse, amère. C’est toute la crainte des députés macronistes, qui souhaitent passer à des textes plus rassembleurs, moins irritants. Et c’est aussi la crainte de la droite qui ne veut pas trop se laisser entrainer.

Parce que des Français résignés expriment un vote résigné, un vote "dur", derrière. L’impression c’est que les choses ne vont pas se régler maintenant, mais lors des prochaines échéances électorales.

