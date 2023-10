Plus de 200 morts, des milliers de blessés et un nombre indéterminé d'Israéliens pris en otage. Une situation "sans précédent" selon un porte-parole de l'armée israélienne. Car en plus des roquettes, le Hamas a également envoyé des combattants au sol. Sur place, les habitants n'osent plus sortir de chez eux.

"Ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est que des terroristes rentrent chez nous", explique Jérémy, un Français vivant près de la bande de Gaza. Les combattants du Hamas seraient rentrés par différents points d'accès, aussi bien par la terre, la mer mais aussi les airs. "Ils sont rentrés dans des villes, ont kidnappé des personnes âgées, des enfants. Le danger a passé un cap ici !"

Chez lui, Jérémy a barricadé toutes les portes de son domicile : "J'ai mis mon meuble du salon devant la porte pour éviter que quelqu'un ne l'enfonce et puisse rentrer. Il y a une psychose, qui n'est pas infondée, mais qui s'installe."

