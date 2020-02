Écologie : "Pour convaincre, le président doit mobiliser" dit Mazerolle

publié le 13/02/2020 à 22:41

Il dit que c'est le "combat du siècle". Il y a quinze ans, Chirac disait "la maison brûle". Il y a deux ans, Emmanuel Macron avait déjà dit "Make our planet great again". À l'époque, la France avait été fière du coq gaulois qui mouchait Donald Trump au moment où celui-ci désertait l'accord de Paris sur le climat.

On est donc habitués aux grandes déclarations solennelles, un peu blasés quand même. La question, puisque c'est le "combat du siècle", c'est que fait-on ? Des mesures ont été annoncées, notamment sur le vélo, le covoiturage, les bandes électriques, la création de nouveaux parcs naturels pour préserver la forêt...

Des choses sont faites mais c'est un peu "business as usual". Encore une fois puisque c'est le "combat du siècle", il faut inventer une nouvelle manière de vivre. Emmanuel Macron a raison. Mais respecter l'écologie, cela veut dire changer les habitudes, consommer différemment, ne plus gaspiller. Le contraire de ce à quoi nous avons été habitués depuis une soixantaine d'années. Cela suppose des contraintes.

Pour convaincre un peuple de se lancer dans la bataille, le président doit mobiliser, entraîner avec lui. Pour y parvenir il faut trouver des mots qui donnent envie. Mais il ne trouve seulement à dire qu'il va remettre l'écologie au centre. Avec comme de tête de chapitre produire, se déplacer, se nourrir, se loger. C'est un langage de technicien. Le constat n'est pas faux mais il est aussi attirant qu’un jour au pain sec.

Dans l’immédiat, les écologistes restent les porte-drapeaux de la cause. Ils espèrent tirer bénéfice aux municipales de l’engouement pour l’environnement. Ils ont obtenu un bon score aux européennes. Mais ce sont des spécialistes du gâchis, des combats idéologiques parfois sectaires qui découragent les mieux disposés.

Yannick Jadot, qui dirigeait la liste, veut jouer l’ouverture. Il n’est pas loin de l’attitude de Daniel Cohn-Bendit qui disait il y a une dizaine d’années, après un succès encore plus éclatant : "Welcome, bienvenue à tous ceux qui veulent embrasser la cause écologique. Et peu importe qu’ils viennent de la gauche ou de la droite. L’essentiel est qu’ils soient convertis."

Mais les gardiens du temple écolo veillent. Pour eux, parce qu’elle suppose un rejet de la société de consommation, l’écologie ne peut se marier qu’avec la gauche. Pas d’épousailles possibles avec les païens de la droite, ni même du centre. Ils mobilisent les plus convaincus. Mais ils réduisent l’importance du corps électoral potentiel.



L’écolo suppose un abandon de la surconsommation, c’est vrai. Mais il y a mieux que les coups de bâtons pour séduire. Les Verts en Allemagne, le parti écologiste le plus puissant d’Europe, l’ont bien compris. Ils sont aux portes du pouvoir au niveau national et très présents sur le plan régional.



Ils dirigent par exemple depuis 9 ans la région du Bade Wurtemberg qui est, tenez-vous bien, le fief de l’industrie automobile allemande. Industrie et écologie font bon ménage pour la plus grande satisfaction des électeurs qui y trouvent leur compte. L’évolution du style de vie y est suffisamment progressif pour que tout le monde l’accepte et suffisamment rapide pour remplir un cahier des charges écolo dynamique.



En France, c’est cet équilibre qu’il faut rechercher. Avec les écolos, ou Emmanuel Macron, ou toute autre formation politique qui trouvera la juste mesure à la fois mobilisatrice et efficace pour gagner le combat du siècle.