publié le 28/05/2019 à 09:47

On pensait qu'ils allaient bouder les urnes mais ils ont finalement largement voté pour la liste écologiste de Yannick Jadot. Un quart des jeunes français âgés de 18 à 24 ans, a glissé un bulletin vert ce dimanche 26 mai, dans le cadre des élections européennes. Cette tendance s'est vue ailleurs en Europe où les écologistes ont obtenu des résultats à deux chiffres dans plusieurs pays.



Ils sont parisiens, étudiants ou viennent à peine de rentrer dans le monde du travail. Cesare, 20 ans, est actuellement stagiaire dans une association écologiste et va rentrer en master à la rentrée de septembre. Lors des élections présidentielles en 2017, il avoue avoir pourtant "voté Mélenchon au premier tour". Dimanche dernier, c'est un autre candidat qui a eu sa préférence : "J'ai voté pour la liste portée par Yannick Jadot. Je suis convaincu que c'est la cause qui doit être prioritaire".

Une prise de conscience de l'urgence climatique que ressent également Juliette : "La voie écologique me parait la plus logique". Cette étudiante en droit international de 22 ans se dit ni de droite, ni de gauche et a voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017 avant de se tourner vers Europe Écologie Les Verts pour le scrutin européen. Elle affirme désormais que "l'écologie passe avant la politique de nos jours".

"J'ai très peur pour notre avenir à nous"

En réalité, un grand nombre de ces jeunes semblent désemparés pour leur avenir et ont peur, à l'image d'Alexandre, 23 ans, qui était militant socialiste lors de l'élection de François Hollande à l'Elysée, en 2012. "On a des étés de plus en plus chauds et des hivers de plus en plus froid. L'ONU a annoncé qu'il ne restait plus que deux ans avant que ça ne soit trop tard donc oui ça me tracasse. Pas de climat dit pas de planète et pas de planète dit plus de vie. J'ai très peur pour notre avenir à nous", confie-t-il. Une peur que son ancien parti n'a visiblement pas assez prise en considération à ses yeux.



Toutefois, l'urgence climatique n'est pas partagée par l'ensemble de la jeunesse française. Si Europe Écologie-Les Verts est le premier parti chez les 18-24 ans, il y a un clivage au sein même de la jeunesse française comme le souligne Daniel Boy, directeur de recherche au Cevipof de Sciences Po : "Ce sont plutôt les jeunes de catégories sociales aisées et les étudiants qui votent en faveur des écologistes. Il y a une fraction des jeunes des classes populaires qui eux, ont tendance à voter pour le Rassemblement National".



L'autre nouveauté de ce scrutin européen est que 39% des électeurs âgés de 18 à 24 ans ont voté, soit 15% de plus qu'en 2014. Ce qui fait dire à Daniel Boy que le climat est bien parti pour dominer les débat politiques : "J'ai tendance à penser que le réchauffement climatique est un problème qui ne va pas cesser ni dans dix ans, ni dans vingt ans, ni dans trente ans. La pression de ces enjeux va être continue et crois pas du tout que ça va s'évanouir comme ça". Le vert pourrait donc bien être la couleur de l'avenir en politique.