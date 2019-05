Écologie : "Plus on en parle, moins on en fait", estime l'EELV David Cormand

En revanche, David Cormand est "très heureux qu'on parle autant d' écologie " . "Le problème ce n'est plus seulement d'en parler mais d'agir", revendique-t-il. "On a l'impression parfois que plus on en parle moins on en fait", déplore-t-il, "ça ne doit surtout pas être un alibi pour ne pas agir".

À l'issue de ce conseil, le gouvernement a annoncé une hausse des prêts de 3 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments publics , ce qui "va dans le bon sens" selon lui. Mais il rappelle que "cette banque existe déjà , il y avait déjà des lignes budgétaires qui étaient prévues pour aider les collectivités locales à rénover leur patrimoine et les habitations". "Pourquoi ces gens-là (le gouvernement) ne prennent pas des mesures qui sont aussi simples ?" , s'interroge-t-il.

Emmanuel Macron a organisé ce jeudi 23 mai le premier Conseil de défense écologique à l'Élysée. Douze ministres étaient réunis autour du chef de l'État et du Premier ministre. Cette nouvelle instance a pour objectif de coordonner l'action environnementale du gouvernement. Une initiative peu anodine à trois jours des élections européennes. C'est un pur "hasard" du calendrier, ironise David Cormand , secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) et candidat aux élections européennes. "Il étaient prêts seulement maintenant", "à trois jours des Européennes ", même s'ils sont "au pouvoir depuis deux ans", lance-t-il.

INVITÉ RTL - David Cormand, candidat EELV aux Européennes, réagit au Conseil de défense écologique réuni à l'Élysée. Selon lui, "le problème ce n'est plus seulement d'en parler mais d'agir".

