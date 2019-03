publié le 25/03/2019 à 14:46

Lundi 25 mars, la Monnaie de Paris en partenariat avec la Mission Stéphane Bern, va mettre en vente 12 nouvelles pièces de collection sur l'histoire de France. Vendues entre 13 et 200 euros pour la plus chère, 1 euro sera reversé à la Mission Patrimoine dont l'objectif est de restaurer les monuments français en péril.



RTL a pu se glisser dans les coulisses de leur fabrication au dernier étage de la Monnaie de Paris dans les ateliers de gravure. Toutes les pièces de collection sont réalisées à la main, dans ces ateliers où se trouve une quinzaine de bureaux en bois avec des outils sur mesure.

Pour Joaquin Jimenez le directeur de la création parle d'une "série de pièces exceptionnelles". "On est allé chercher dans nos collections les moments d'histoire qui correspondaient à des pièces réalisées par le passé. Elles ont été retravaillées, c'est le travail des graveurs : les mouler, les reproduire. C'est vraiment quelque chose de très très très joli" confie-t-il.

Nous vous donnons rendez-vous avec l'Histoire. Retrouvez-nous en direct lundi 25 mars à partir de 17h30 pour en savoir (beaucoup) plus ;) #PiecedHistoire pic.twitter.com/vgJae8Dd8G — Monnaie de Paris (@MonnaieDeParis) 21 mars 2019

Des pièces qui racontent l'histoire de France

Ces monnaies d'antan version 2019 sont une fierté pour le président de la Monnaie de Paris, Marc Schwartz. "J'ai sous les yeux la pièce qui illustre Louis XVI lors de l'épisode de la fuite à Varennes. C'est grâce à cette pièce que le roi Louis XVI a été reconnu alors qu'il cherchait à fuir la capitale" explique-t-il.



La pièce la plus spectaculaire de la collection est celle du 14 juillet en bleu blanc rouge, une innovation et une prouesse technologique."Cette collection exceptionnelle permettra à chaque Français et chaque Française d'avoir dans sa poche un petit bout de l'histoire de France", a-t-il ajouté.



La monnaie de Paris et Stéphane Bern espèrent vendre plus d'un million de pièces qu'on peut se procurer dans des maisons de la presse.

¿On se retrouve ce soir à la Monnaie de Paris avec une nouvelle annonce pour la mission de @bernstephane ¿

Infos à venir sur ¿ https://t.co/bnz33OFrtbhttps://t.co/LjXEO8kYKJ — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) 25 mars 2019