Européennes : "une situation ubuesque" pour les Britanniques appelés à voter

publié le 23/05/2019 à 10:07

Comble de l'ironie, ce sont les Anglais qui sont appelés les premiers aux urnes pour ces élections européennes. Europe qu'ils cherchent toujours à quitter. Philip Turle, journaliste britannique à France 24, se dit d'abord surpris d'avoir à voter pour ces élections, alors que les Britanniques ont opté pour la sortie de l'Union.



Mais pour ce dernier, ce vote sera avant-tout une nouvelle occasion pour la Grande-Bretagne, de discuter de la sortie de l'Europe : "Point barre. (...) Les autres choses qui concernent l'Union européenne ont été mises sous le tapis", explique le journaliste.

Une "situation ubuesque", dit-il, qui consiste à "voter pour ce qu'(ils) ne veulent pas" et élire des députés qui ne vont siéger que très peu de temps au Parlement européen. Outre-Manche, "On ne s'occupe pas du tout de l'Europe", assure Philip Turle, car "les gens savent que les 73 eurodéputés britanniques ne siégeront pas longtemps".

Un deal illusoire ?

Ce paradoxe invraisemblable relève avant-tout d'une "question domestique", et de "L'incapacité de Theresa May à livrer le Brexit à temps", retardé jusqu'au 31 octobre, explique ensuite Philip Turle. La Première ministre et son parti conservateur, crédités de 7% d'intentions de vote, se font ainsi devancer dans les sondages par le parti pro-Brexit de Nigel Farage, qui culmine à 37%.



Par ailleurs, la place de Theresa May est plus que chancelante, estime le journaliste. "Elle est coriace", concède-t-il, en faisant référence à la persévérance de l'élue pour obtenir son deal - refusé à trois reprises - auprès de la chambre des communes. Mais il ajoute que si cet accord est à nouveau rejeté, ce dont il est quasiment certain, Theresa May sera contrainte de partir.

Si Theresa May s'en va, son successeur aura les mêmes problèmes. Philip Turle Partager la citation





Quant à l'hypothèse d'un référendum visant à revenir sur le Brexit, "Il y a très peu d'espoir" qu'une nouvelle consultation aboutisse, compte-tenu de la division des Britanniques, et du gouvernement sur cette question, souligne Philip Turle. À tel point que même "si Theresa May s'en va, son successeur aura les même problèmes".



Les anglais sont donc appelés aux urnes aujourd'hui. Ils sont les premiers, avec les Néerlandais, à le faire en Europe. Les résultats ne seront pas connus avant dimanche et la fin du vote de tous les autres pays.