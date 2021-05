publié le 25/05/2021 à 12:28

Éric Dupond-Moretti est revenu sur les propos de Jean-Marie Bigard qui ont provoqué la polémique ce week-end. Alors qu'il participait à un rassemblement anti-vaccin et anti-pass sanitaire, place du Trocadéro à Paris, l'humoriste a pris la parole et violemment insulté Olivier Véran.

"Il a du sang sur les mains, ce mange-merde", a-t-il clamé au sujet de l'actuel ministre de la Santé. Sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 le 24 mai, celui-ci a enfoncé le clou : "C'est Olivier Variant, parce qu'il change tout le temps".

À la manifestation parisienne du 22 mai, Jean-Marie Bigard a également vivement critiqué le pass sanitaire et comparé celui-ci à l'étoile jaune : "C'est une honte nationale. Il faut absolument mettre un signe distinctif comme on a fait avec les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale". Là encore sur le plateau de TPMP, il est revenu sur la polémique expliquant : "À l'époque, c'est ce qu'Hitler avait trouvé pour repérer immédiatement les juifs. Et là, on a le ministre de la Santé qui nous dit 'les personnes qui ne seront pas vaccinées seront défavorisées'. Là, c'est la dictature en marche".

Invité dans Quotidien sur TMC le 24 mai, Éric Dupond-Moretti s'est indigné des propos tenus par l'humoriste lors de la manifestation deux jours plus tôt. "On peut comparer la situation qui est la nôtre avec la collaboration... Comment on peut dire ces insanités ? Comment quand on est un humoriste qui ne fait plus rire personne, on peut utiliser sa notoriété pour dire des conneries pareilles ? Excusez-moi mais c'est atterrant ! Atterrant", a fustigé le ministre de la Justice.