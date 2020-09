publié le 06/09/2020 à 16:31

Le best-seller de la romancière anglaise Agatha Christie Dix petits nègres ne s'appellera plus ainsi dans sa version française. Le nouveau livre s'intitulera Ils étaient dix. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'était prononcé "contre" ce changement de titre. "On ne règle pas les problèmes d'aujourd'hui avec des œuvres du passé", avait-il déclaré.

En réponse, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué être "heureuse" que l'on ait "débaptisé Dix petits nègres". "C'était déjà le cas pour la littérature anglo-saxonne, a-t-elle souligné. Cela évite ainsi de "blesser un certain nombre de personnes" et "n'altère" pas l'oeuvre d'Agatha Christie.

Le roman a été écrit en 1938 par Agatha Christie et publié en français en 1940. Le titre original est Ten Little Niggers. La France était l'un des derniers pays au monde à utiliser encore le mot "nègre" pour l'appellation du livre de l'autrice de Mort sur le Nil. Aux États-Unis, le roman est publié sous le titre And Then There Were None (Il n'en restait qu'un) depuis plusieurs décennies.