et Marie-Pierre Haddad

publié le 06/09/2020 à 14:31

"Le maintien de la distanciation, le coup de grâce pour les théâtres". Les directeurs des théâtres de la Huchette et du Lucernaire à Paris dénoncent, dans une tribune au Parisien, le "choix absurde et illogique" fait par le gouvernement sur la distanciation physique, afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Invitée lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 6 septembre, Roselyne Bachelot rappelle que la distanciation physique est "une mesure de prévention". Elle "assure une jauge de 70%, donc une jauge importante" dans les salles de spectacles et de cinéma.

Faut-il envisager dans le futur de cesser la distanciation physique dans le cas où le masque est suffisant ? "Pourquoi pas, répond la ministre de la Culture. C'est une décision qui doit être prise sur des critères scientifiques". "Nous affrontons une pandémie d'une nature inconnue (...) Il y a la jauge, les précautions et la volonté de sécurité. Si finalement, on relâche les consignes et que les gens ne se sentent pas en confiance, c'est absurde", ajoute-t-elle.

Roselyne Bachelot estime que "si l'on veut que tous les publics reviennent dans les salles de spectacle, ils convient de les sécuriser. Donc être à côté de quelqu'un qui porte un masque ou qui n'en porte pas, ce n'est pas la même chose". La ministre de la Culture rappelle que "la distanciation physique se fait entre chaque groupe de personnes, inférieurs à 10. Cela permet une jauge de 70% dans les zones rouges. Dans les zones encore vertes, la jauge est portée à 100%".