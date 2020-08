Gabriel Attal est l'invité du Grand Jury dimanche

et AFP

publié le 27/08/2020 à 14:52

À quelques jours de la rentrée, l'exécutif multiplie les prises de parole pour rassurer les Français inquiets d'une deuxième vague épidémique, au risque d'occulter tous les autres chantiers, en premier lieu celui de la relance économique.

Courant août, l'exécutif a constaté que la préoccupation sanitaire était repassée au premier plan, devant l'économie. D'où l'annonce de nouvelles contraintes, comme le masque obligatoire dans les collèges, les lycées et les entreprises à partir du 1er septembre, suivies de la décision de fermer les bars et restaurants des Bouches-du-Rhône dès 23 heures et de rendre le masque obligatoire à Marseille.

Le rebond du coronavirus bouscule la communication de l'exécutif. La présentation du plan de 100 milliards d'euros, prévue mardi 25 août, est repoussée au jeudi 3 septembre. Le plan "est prêt" et "le calendrier est maintenu", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

