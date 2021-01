publié le 28/01/2021 à 13:45

Le point sur la situation sanitaire. Olivier Véran prend la parole, ce jeudi 28 janvier pour "partager la base des données scientifiques sur laquelle on va prendre nos décisions". Une nouvelle fois, l'exécutif cherche à faire "de la pédagogie", pour rassurer les Français et éteindre les polémiques.



Alors qu'un nouveau confinement était présenté en fin de semaine dernière comme probable, voire inéluctable, Emmanuel Macron a temporisé, disant vouloir attendre les résultats du couvre-feu à 18 heures avec deux semaines de recul, soit ce week-end, et des données sur la propagation des variants anglais et sud-africain plus contagieux.

Sur le front de la vaccination, le ministre de la Santé a annoncé que le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer sera maintenu à "3 ou 4 semaines", en dépit des avis de deux autorités sanitaires qui estimaient qu'on pouvait l'allonger à six semaines pour vacciner davantage de personnes.

https://t.co/bup6GtJdVj — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) January 28, 2021

Suivez la prise de parole d'Olivier Véran

14h10 - Sans évoquer un "confinement serré", Olivier Véran indique que "le couvre-feu s'estompe". "J'ai émis des propositions, nous avons échangé longuement autour du président et du premier ministre lors du Conseil de défense", a-t-il indiqué sans dévoiler le contenu des conversations.



14h07 - Le paramètre "positif est la vaccination des personnes vulnérables", souligne le ministre de la Santé. Le paramètre "qui nous inquiète" sont "les variants de ce virus", rappelle-t-il.

"Ce que nous voulons éviter c'est une épidémie dans l'épidémie", explique Olivier Véran qui considère ces variants "comme des nouveaux virus, appelant de nouvelles mesures pour nous protéger".



14h04 - "Les décisions prises depuis un an ont toujours été fondées sur un critère sanitaire (...) Ces deux dernières semaines, la situation a encore évolué. Il y a plus de cas graves qui nécessitent plus de soins (...) 250 patients en moyenne sont admis chaque jour en réanimation en France. C'était 170 en décembre", détaille Olivier Véran.



14h03 - "Nous ne sommes pas à proprement parlé dans une vague épidémique (...) Mais le virus circule à un niveau élevé", déclare Olivier Véran. "Le virus circule beaucoup et un peu plus chaque semaine (...) Aujourd'hui, la dynamique épidémique s'est progressivement équilibrée", ajoute-t-il.

14h02 - Olivier Véran prend la parole. "Je veux vous donner en toute transparence les informations pour vous permettre de cerner les enjeux du moment", explique-t-il.



13h45 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live consacré au point presse d'Olivier Véran.