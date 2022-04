DIAPORAMA - Woerth, Rebsamen, Raffarin... Ces figures de droite et de gauche qui ont rejoint Macron

Eric Woerth, ancien ministre du Budget puis du Travail sous François Fillon, député LR et président de la Commission des Finances depuis 2017. Il soutient Macron depuis février 2022.

Olivier Klein, maire de Clichy-sous-bois, a été membre du PS. Il a soutenu Emmanuel Macron et compte bien "continuer à s'engager à ses côtés", tel qu'il l'a écrit sur son compte Twitter.

Karl Olive, maire de Poissy, a quitté LR en 2019 et soutient Emmanuel Macron.

Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio, était membre de LR. Il fait désormais partie des membres du parti Horizons et soutient Emmanuel Macron.

Natacha Bouchart, maire de Calais et proche de Nicolas Sarkozy, s'est ralliée à Emmanuel Macron en février dernier.

Juliette Meadel, ex-ministre sous François Hollande et ancienne porte-parole du Parti socialiste (2014-2016). Elle fait partie de ces figures du PS qui ont rejoint le mouvement "Fédération progressiste" pour faire partie de la majorité présidentielle.

François Rebsamen, l'ancien ministre sous François Hollande et maire de Dijon a appelé à voter pour le président sortant dès le 5 mars 2022. Il a aussi créé un parti "Fédération progressiste" avec d'autres socialistes pour peser dans la future majorité.

Des figures politiques de droite comme de gauche ont rejoint le président de la République au cours de son quinquennat. D'autres l'ont rejoint pendant la présidentielle, tandis que certains hésitent encore.



Eric Woerth, le député LR et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, s'est rallié à Macron en février dernier, se désolidarisant ainsi de son parti. Il avait lui-même expliqué qu'il n'adhérait "plus au discours LR qui décrit une France qui n'est pas tout à fait la (sienne), une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même".

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac qui a quitté Les Républicains en 2019, avait par ailleurs apporté son soutien à Emmanuel Macron, expliquant que le candidat LaREM était "à la fois le candidat le plus jeune et le plus expérimenté".

Avant même la réélection d'Emmanuel Macron, à gauche de l'échiquier politique, le maire PS de Dijon François Rebsamen a décidé de créer un parti politique pour peser dans la future majorité présidentielle. Ce mouvement intitulé "fédération progressiste" regroupe plusieurs figures du PS, des députés ou des anciens ministres.

L'ancien ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement avait également annoncé son ralliement à Emmanuel Macron, et avait décidé le 22 mars dernier de créer une nouvelle formation politique intitulée "Refondation républicaine", tel que le révélait le journal Le Point. Le parti espère avoir une dizaine de circonscriptions pour les législatives, explique Marianne.