Législatives 2022 : s'allier ou non avec LaREM, le dilemme de LR

L'urgence est avant tout politique chez Les Républicains. Ce lundi 25 avril après-midi, les députés LR se sont réunis autour de la question de savoir s'ils allaient travailler ou pas avec Emmanuel Macron.

D'un côté, il y a ceux qui appellent à faire des élections législatives un troisième tour pour imposer en quelque sorte une majorité de droite au président de la République. Parmi eux, le finaliste du congrès Éric Ciotti, Laurent Wauquiez ou le numéro 3 du parti Aurélien Pradié. Pour eux, pas question de gouverner avec le président réélu.

Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont déjà dit qu'ils souhaitaient une coalition avec Emmanuel Macron, un accord de gouvernement, et pourquoi pas même devenir ministre. C'est le cas de Daniel Fasquelle, maire du Touquet et trésorier du parti LR. Il a félicité hier soir dimanche 24 avril le président nouvellement élu, tout comme Damien Abaad, le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale. Il a dit sur Twitter hier soir souhaiter "cinq années de réussite au chef de l'État" : une petite phrase qui vient accréditer les rumeurs d'un futur ralliement à la majorité, car pour certains LR, pas question de rester sur le banc de touche cinq ans de plus.

Une position largement discutée cette après-midi à l'Assemblée, même si personne n'a vraiment haussé le ton aujourd'hui. "C'était un dialogue cordial", explique un participant, "mais il va falloir clarifier les choses", résume un autre, "car les deux lignes ne vont pas pouvoir cohabiter longtemps".