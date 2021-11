DIAPORAMA - Congrès LR : qui sont les 5 candidats ?

Lundi 8 novembre 2021 dès 20h45, les cinq candidats à la primaire des Républicains débattront pour la première fois. Une rencontre organisée sur LCI en partenariat avec RTL et Le Figaro. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti et Philippe Juvin se retrouveront alors pour aborder quatre thèmes : le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité ainsi que l'international. Vingt minutes seront consacrées à chaque thème, soit quatre minutes par candidat.

Concernant l'ordre de parole des cinq candidats sur chaque question, un tirage au sort a été effectué. C'est donc Éric Ciotti qui ouvrira le bal, suivi de Philippe Juvin, avant que Michel Barnier ne s'exprime, talonné par Valérie Pécresse, puis Xavier Bertrand, qui clôturera les discussions.

Après ce premier débat, les cinq candidats se retrouveront à trois autres reprises le dimanche 14 novembre, le dimanche 21 novembre ainsi que le mardi 30 novembre.



Michel Barnier

Âgé de 70 ans, il est peut-être celui qui dans le clan des Républicains a le moins fait parler de lui ces derniers temps. Si Michel Barnier a d'abord débuté la politique en Savoie en 1973, il a ensuite évolué au niveau national, puis européen avant de devenir pour la première fois député français en 1978.

Plusieurs fois ministre, notamment de l'Agriculture et de la Pêche, des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de l'Environnement, il a également été deux fois commissaire européen. Surnommé Monsieur Brexit, il a œuvré et négocié dans les futures relations avec le Royaume-Uni.

Xavier Bertrand

L'homme politique des Hauts-de-France est déjà passé par plusieurs postes. À 56 ans, Xavier Bertrand a endossé le rôle d'élu local mais aussi de ministre de la Santé et des Solidarités, ministre du Travail, des Relations sociales, des Solidarités et de la Famille mais aussi, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé.

Si le président du Conseil Régional des Hauts-de-France avait quitté Les Républicains en 2017, il est revenu sur sa décision en 2021, où il a repris sa carte d'adhérent au parti.

Valérie Pécresse

Elle se voit comme première femme Présidente de la République. Valérie Pécresse, 54 ans, est actuellement présidente du Conseil Régional d'Île-de-France. Députée pendant 3 ans, elle a ensuite été ministre à deux reprises : de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais également ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État.



En 2017, elle a fondé son parti Soyons Libres, à la suite de l'échec de sa famille politique à la présidentielle de 2017. Afin de participer au congrès LR, en vue de l'élection présidentielle 2022, celle-ci a repris sa carte d'adhérente au sein des Républicains.

Éric Ciotti

C'est un élu des Alpes-Maritimes. À 56 ans, Éric Ciotti se montre comme le candidat le plus à droite. S'il n'a jamais été ministre comme la plupart des autres candidats, il a occupé ou occupe encore, de nombreux postes, comme ceux de député des Alpes-Maritimes, questeur de l'Assemblée nationale, conseiller général puis départemental des Alpes-Maritimes ou encore président du Conseil général puis départemental des Alpes-Maritimes.





Philippe Juvin

Médecin anesthésiste-réanimateur de formation, Philippe Juvin est également maire de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). À 57 ans, l'homme politique a récemment acquis une certaine renommée médiatique grâce à ses interventions lors de la pandémie de Covid-19.



En plus d'être actuellement maire, il est aussi conseiller régional d'Île-de-France. Auparavant, celui-ci était conseiller général des Hauts-de-Seine et député européen.