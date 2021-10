Présidentielle 2022 : Les Républicains tentent de convaincre les militants

C'est la dernière ligne droite pour les candidats Les Républicains à l'élection présidentielle. La liste officielle des candidats ayant reçu suffisamment de parrainages pour pouvoir se présenter sera connue jeudi 4 novembre. Les prétendants étaient sur le pied de guerre toute la semaine pour convaincre les militants.

À Nîmes, jeudi 28 octobre, l'équipe de Xavier Bertrand s'était, par exemple, félicité d’avoir fait adhérer dix personnes après le meeting. Mais la stratégie ne s’arrête pas là, partout en France des référents locaux spécialement dédiés aux adhésions ont été nommés. Chaque semaine ils font des points d’étapes et certains ont même des objectifs chiffrés. "Je motive les référents département à justement voir leurs référents par circonscriptions pour justement les encourager à faire de plus en plus de cartes" explique Eric Diard qui pilote la stratégie dans le camp Bertrand.

Chez Valérie Pécresse, l'organisation est tout autant militaire. Selon les informations de RTL, Patrick Stefanini, son directeur de campagne, a réuni la semaine dernière tous les élus qui soutiennent la présidente de la Région Île-de-France pour qu’ils activent leurs réseaux.

Une campagne qui remplit les caisses

Et cela ne s’arrête pas là ! Chaque jour, 400 à 500 adhérents de Libres !, son mouvement politique, sont contacté directement au téléphone. Une technique efficace selon Vincent Jeanbrun qui coordonne cette campagne : "On se rend compte que partout où on a été parrainés ou sur le Fichier Libres, les gens ont vraiment envie que Valérie Pécresse gagne ce congrès, de fait on a des taux de transformations qui frôlent les 80, 85 %. Ce qui est une très très bonne nouvelle".

Selon les derniers chiffres, c’est en Île-de-France où les nouvelles adhésions sont les plus importantes. Mais en réalité impossible de savoir à qui profite cette hausse. Comme le dit un cadre des Républicains : "Le gagnant ? C’est le parti".