C'est un événement que vous allez vivre ce soir sur RTL.fr : le premier débat entre les 5 candidats à l'investiture des Républicains, à savoir Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Philippe Juvin, mais aussi Xavier Bertrand et Michel Barnier, qui se partagent la tête des intentions de vote à droite. Selon le dernier sondage pour LCI et Le Figaro, le président de la région Hauts-de-France, crédité à 13% perd 2 points : c'est ce que gagne l'ex-négociateur du Brexit de 70 ans pour l'UE, qui a émergé ces derniers mois avec un succès chez les plus jeunes.



À Paris, une dizaine de jeunes ont encore le reste des tracts de campagne "Barnier 2022", qu'ils ont distribués dans la soirée le parvis de la Gare Montparnasse, conscients du manque de notoriété du candidat : "Lorsque je parle de Michel Barnier, évidemment au début, on me demande qui c'est", confie l'un d'eux. "Je suis un petit peu vexé de voir la presse ingrate qui lui est faite en France, on dit que Michel Barnier n'est pas fun, mais c'est une rockstar quand on va en Angleterre, à Bruxelles ou dans le monde entier", poursuit un autre.

Pour certains, ce manque de notoriété est un atout : "Il ne clive pas, curieusement, il passe pour l'homme neuf alors qu'il a le meilleur CV de la République". Une expérience sur laquelle ils insistent, notamment au sujet du Brexit : "Quand on est capable de réunir autour de la table des gens comme Orban et Podemos, ce n'est pas insurmontable de se rassembler avec Pécresse et Bertrand".

Des adversaires à qui ils reprochent toujours d'avoir quitté le parti au plus fort de la tempête. Ces jeunes-là ont donc décidé de soutenir celui qui pourrait devenir, au printemps prochain, le plus vieux président élu depuis le général De Gaulle.

