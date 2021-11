Présidentielle 2022 : Barnier obtient le record de parrainages pour l'investiture LR

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Éric Ciotti en revendique 400. Michel Barnier, au dernier pointage, en avait 702, dont 468 signatures de maires, le record de soutiens. Les candidats à l'investiture des Républicains ont jusqu'à ce mardi 2 novembre pour présenter leurs 250 parrainages nécessaires pour se présenter. Cinq devraient être en mesure d'être présents au congrès : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin et Eric Ciotti.

Beaucoup d'élus LR le disent : "si on vote aujourd'hui, Barnier gagne". Il reste un mois de campagne, quatre débats télé, donc rien n'est figé. Mais Michel Barnier, c'est la valeur refuge pour les adhérents. Lui n'a jamais claqué la porte de LR avec pertes et fracas, contrairement à Bertrand et Pécresse. "Le mouvement est profond dans le parti", confie Michel Barnier qui semble assez sûr de ses chances.

"Il a la stature, le meilleur CV de la république, il rassure", estiment encore des élus. Mais, souvent, la phrase d'après c'est : "il est chiant". Même un de ses soutiens explique que "son plus gros handicap, c'est d'être ennuyeux". L'entourage de Michel Barnier dédramatise : "est-ce qu'il ne vaut pas mieux être chiant et sérieux qu'arrogant et imprécis ? Les Français ne veulent pas d'une bête de foire".

Dans les intentions de vote pour la présidentielle, il n'a toujours pas rattrapé Xavier Bertrand. Michel Barnier a encore un retard de notoriété. Une question taraude la droite : peut-il gagner en 2022 ? Un cadre résume ainsi la situation : "il peut être notre Benoît Hamon (le candidat du PS qui a fini à 6% en 2017), ou notre Joe Biden (le président des États-Unis)"