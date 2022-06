Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Crédits : Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Mathilde Panot, députée dans la 10e circonscription du Val-de-Marne et présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale

Le Rassemblement national était jusqu'à ce jeudi midi le seul groupe à ne pas avoir de président à sa tête. C'est désormais chose faite et il n'y avait pas réellement de suspens, puisque seule Marine Le Pen était candidate.

La double finaliste à l'élection présidentielle sera donc à la tête des 89 députés du RN dans l'hémicycle, qui composent le groupe d'opposition le plus fourni si on ne compte pas la Nupes comme un seul et même groupe. Les députés d'extrême droite pourraient même présider la très convoitée commission des Finances dans les prochaines semaines.

Arrivé en tête de ses élections législatives - malgré l'absence de majorité absolue - le groupe Renaissance a nommé à sa tête Aurore Bergé. Élue dès le premier tour, la députée des Yvelines l'a emporté par 88 voix contre 29 pour Guillaume Vuilletet, 25 pour Rémy Rebeyrotte, et 11 pour Stella Dupont. Ancienne présidente déléguée du groupe, elle succède à Christophe Castaner, qui n'a pas été réélu.

Jean-Paul Mattei et Laurent Marcangeli épauleront la majorité

Si le groupe Ensemble! est arrivé en tête avec 245 députés, les trois coalitions ont décidé de se séparer en groupes distincts dans l'hémicycle, même si elles resteront unies pour voter les lois. Fort de 48 voix, le MoDem a élu à sa tête, Jean-Paul Mattei, 68 ans, un proche de François Bayrou, qui a repris son ancienne circonscription dans les Pyrénées-Atlantiques. Il succède à Patrick Mignola battu aux législatives.

Enfin, Horizons, la formation d'Edouard Philippe a choisi de nommer un proche de l'ancien Premier ministre pour diriger les 29 députés du groupe. Il s'agit de Laurent Marcangeli, le député de la Corse-du-Sud et surtout le maire d'Ajaccio depuis 2014.

De la continuité chez LFI

Comme au Rassemblement national, le suspens n'était pas très fort à la France insoumise, puisque seule Mathilde Panot était candidate à ce poste... qu'elle occupe déjà depuis octobre 2021. Au sein du groupe, la députée de 33 ans du Val-de-Marne va diriger un groupe bien différent désormais, avec environ 75 députés, au sein d'une coalition de gauche Nupes de quelque 150 élus.

Deuxième force du mouvement de gauche avec une trentaine de députés, le Parti socialiste a choisi de nommer à sa tête Boris Vallaud, le député des Landes. Âgé de 46 ans et également porte-parole du PS, Boris Vallaud l'a emporté par 26 voix contre 4 pour son collègue Guillaume Garot

Chez Europe Écologie-Les Verts (EELV), le parti fait le choix de perpétuer sa tradition, à savoir de nommer deux personnes à sa tête : le chef d'EELV, Julien Bayou et député de la 5e circonscription de Paris, et la députée de l'Isère, Cyrielle Chatelain pour diriger les 23 députés écologistes de l'hémicycle.

Enfin, les communistes ont renouvelé leur confiance à André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, qui présidera le groupe "de la Gauche démocrate et républicaine", composé de 12 députés communistes et six élus ultramarins.

Un choix d'expérience chez LR

Chez les Républicains, qui comptent encore 61 députés, le parti a fait le choix du député d'Eure-et-Loir, Olivier Marleix. Il a été élu président du groupe, avec 40 voix contre 20 pour Julien Dive.



Fils de l'ancien ministre Alain Marleix, Olivier Marleix, est député depuis 2012. Président des Républicains d'Eure-et-Loir depuis 2016, ce représentant de l'aile conservatrice de LR avait parrainé Laurent Wauquiez en 2017 dans la course à la tête du parti, puis Michel Barnier dans la primaire de 2021. Il avait déjà été candidat à la présidence du groupe en 2019 et avait été battu par Damien Abad.

