Emmanuel Macron : ce qu'il faut retenir de son allocution post-législatives

Renverser la vapeur. Emmanuel Macron s'est livré à un exercice crucial, ce mercredi 22 juin, pour la suite de son deuxième quinquennat. Le président de la République s'est exprimé face aux Français lors d'une allocution pour évoquer les conséquences des résultats des élections législatives.

Emmanuel Macron a reconnu que l'Assemblée nationale reflétait "les fractures" et "les divisions profondes qui traversent" le pays. Après avoir dressé ce constat, le chef de l'Etat assure : "Je suis décidé à prendre en charge la volonté de changement".



Le président de la République a balayé l'hypothèse de mettre en place un gouvernement d'union nationale. "La plupart des dirigeants que j’ai reçus ont exclu l’hypothèse d’un gouvernement d’union nationale", a-t-il expliqué en ajoutant qu'à "ses yeux" cette option "n'est pas justifiée à ce jour".



Macron renvoie la balle aux oppositions

Se retrouvant dans une situation délicate en ayant perdu la majorité absolue, Emmanuel Macron a appelé à la responsabilité et à la clarté de la part des autres formations et partis politiques. "Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements en toute transparence et à ciel ouvert", a indiqué le président de la République. Il a dans la foulée précisé sa pensée. "II faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre".

Traduction : sont-ils prêts à former une coalition ? S’engagent-ils seulement à voter certains textes ? "Ils revient aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu’où ils sont prêts à aller", a-t-il indiqué.

La positive attitude

Emmanuel Macron positive. Au lendemain de sa réélection, le président avait promis en Français une gouvernance avec une "nouvelle méthode". Deux mois plus tard et un échec électoral essuyé, le président de la République assure que "nous commencerons à bâtir cette méthode et cette configuration nouvelle".

Il revendique sa volonté de dépasser les clivages politiques. Il "souhaite" que "dans les prochaines semaines que ce dépasse politique se poursuive avec clarté et responsabilité". Comment ? En ne perdant "jamais" la cohérence du projet que vous avez choisi en avril dernier. Et donc en remettant sa réélection au-dessus des résultats des législatives.

