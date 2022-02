Dérapage de Gérald Darmanin : Emmanuel Macron furieux contre le ministre de l'Intérieur

Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, à Tourcoing, le 2 février 2022.

À deux mois de l'élection présidentielle, c'est un dérapage qui met mal à l'aise au sein du gouvernement. Emmanuel Macron serait furieux contre Gérald Darmanin, selon une indiscrétion RTL. Le ministre de l'Intérieur a employé un ton assez condescendant, au cours d'un échange musclé avec la journaliste Apolline de Malherbe, ce mardi 8 février.

Cela a déplu et surpris, et ce, dans les plus hautes sphères de l'État. Gérald Darmanin est tout sauf un débutant en politique. D'autant qu'Emmanuel Macron se serait bien passé de cette polémique, 60 jours avant l'élection présidentielle. "Le prochain passage de Darmanin dans les médias, ça n’est pas pour demain", tacle exaspéré un très proche du chef de l'État auprès de RTL.

Dans la majorité, l'attitude du ministre de l'Intérieur est jugée au mieux "déplacée et maladroite", au pire, "irresponsable et totalement misogyne".

Ce que redoute le chef de l'État, c'est que cette séquence plombe sa campagne, qui n'a pas encore été officiellement annoncée. Surtout que l'égalité homme-femme a été décrétée grande cause nationale dès 2017.

Une surveillance par Jean Castex pour éviter d'autres couacs

À l'Élysée, on craint également que d'autres couacs gouvernementaux parasitent l'annonce de candidature du président. "Le danger vient de chez nous", confirme l'entourage d'Emmanuel Macron.

Jean Castex a donc reçu pour mission de surveiller les ministres, voire de les faire taire. L'objectif ? Éviter de gâcher la campagne du chef de l'État, qui s'annonce très courte.