Présidentielle 2022 : comment Jean Castex fait campagne pour Emmanuel Macron

Jean Castex aussi veut faire campagne. Pas pour lui, mais au service d'Emmanuel Macron. Cela faisait bien longtemps que les relations entre les deux têtes de l'exécutif n'avaient pas été aussi bonnes.

On est loin des tensions entre Sarkozy et Fillon, entre Hollande et Valls. Entre Emmanuel Macron et Jean Castex, tout va bien. Si lors de son arrivée à Matignon, certains moquaient son accent chantant, ses costumes trop larges et son côté provincial, c'est devenu sa force. Le président lui-même lui a demandé de participer à la campagne.

"Oui et ne comptez pas sur lui pour rester planqué à Matignon", prévient un de ses proches. Jean Castex, qui n'a aucune ambition personnelle, va mouiller la chemise pour le patron : réunions publiques, meetings, défense du bilan dans les villes et les villages.

Le jour, il mettra son costume de premier ministre. Le soir, celui de militant. Comme en novembre dernier, même touché par le coronavirus. A l'Elysée, on salue le dévouement de Jean Castex. "Il tient la baraque remarquablement", lâche un proche du président. Des compliments intéressés car Emmanuel Macron a besoin de son premier ministre.

"Jean Castex parle mieux aux personnes âgées, aux classes moyennes et à la province qu'Emmanuel Macron", lâche un conseiller. Un électorat indispensable si le chef de l'Etat veut rester cinq ans de plus à l'Elysée.