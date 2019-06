publié le 03/06/2019 à 00:57

Les langues se sont rapidement déliées, dimanche 2 juin, après l'annonce du départ de Laurent Wauquiez. C'est le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes lui-même, qui, sur TF1, a indiqué qu'il quittait la présidence des Républicains pour ne pas être "un obstacle" à la reconstruction de la droite. "Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires", a notamment confié l'élu.



La présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a réagi un peu plus tard dans la soirée en lançant un appel aux électeurs LR. "Cette démission de Wauquiez était inévitable. Nous tendons la main à tous les cadres et électeurs LR patriotes, attachés à la défense de notre identité, à la fin du matraquage fiscal et à la restauration de la grandeur française. L'alternative à Macron est possible !", a ainsi tweeté la candidate malheureuse à la présidentielle de 2017. Gilbert Collard, député RN du Gard, a également invité les "électeurs, militants et cadres de LR qui ont la France au cœur" à rejoindre le RN.

"Un geste d'honneur"

François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes, a quant à lui rendu hommage à Laurent Wauquiez dans ce "moment difficile". "Assumer ainsi sa responsabilité de chef de parti est un geste d'honneur. La crise que traverse la droite est profonde, et elle ne sera résolue que par un immense effort collectif", a analysé le député européen. De son côté, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a salué "l'élégance et la dignité de Laurent Wauquiez".

S'il a reconnu des divergences de point de vue avec Laurent Wauquiez, Christian Estrosi n'a pas manqué de saluer sa décision. "Une ligne qui tourne enfin le dos à cette période de sectarisme catastrophique pour la droite et le centre. Nous sommes prêts à apporter une contribution pour faire avancer la droite des territoires avec mes amis maires de La France Audacieuse", poursuit le maire de Nice sur Twitter.

La démission de Laurent Wauquiez "met tout le monde au pied du mur : sommes-nous capables de refonder un parti de droite rassembleur et populaire. L'espace politique existe t-il encore ?", s'est quant à lui interrogé le sénateur des Hauts-de-Seine Roger Karoutchi. Plus optimiste, Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, estime que "le départ de Laurent Wauquiez permet la création d'une nouvelle UMP, sociale, libérale, européenne".



Jean Leonetti, maire d'Antibes et nouveau président par intérim de LR, a également rendu hommage à son prédécesseur : "Avec beaucoup de sincérité et de dignité, Laurent Wauquiez quitte ses fonctions de président de LR après l'échec collectif. Je lui adresse toute mon amitié après cette décision difficile prise pour préserver l'unité de notre mouvement."