Démission de Delevoye : Philippe salue son "sens des responsabilités"

publié le 16/12/2019 à 17:48

Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire en charge des retraites, a présenté sa démission à Emmanuel Macron et Édouard Philippe ce lundi 16 décembre. Fragilisé par les révélations sur ses mandats non déclarés, il a reconnu une "légèreté coupable" mais a aussi déclaré : "En instrumentalisant mon procès, en réalité, on veut porter atteinte au projet (de réforme des retraites)".

Plusieurs personnalités politiques ont réagi à la démission de Jean-Paul Delevoye. Édouard Philippe a dit "prendre acte" de cette décision et salué son "sens des responsabilités".

Dans son communiqué, le Premier ministre a aussi remercié l'ancien haut-commissaire "pour le travail de conviction et de dialogue mené depuis deux ans en tant que haut-commissaire aux retraites avec les partenaires sociaux et les parlementaires".

Sibeth Ndiaye avait elle aussi salué, peu après l'officialisation de la démission de Delevoye, son "sens du collectif" et son "grand esprit de responsabilité".