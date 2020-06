Déconfinement : dans quelles conditions les bars et cafés rouvrent-ils ?

et AFP

publié le 01/06/2020 à 15:01

Dix semaines qu'ils attendaient ça : les cafetiers et restaurateurs vont remettre le couvert mardi 2 juin, avec mille précautions sanitaires, mais aussi avec l'espoir de relancer un secteur fort de deux millions de salariés, durement ébranlé par les mesures de confinement.

"On a envie de repartir, on a été trop marqué par cette fermeture", a déclaré sur RTL Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants hôtellerie, restauration et traiteurs (GNI)-Synhorcat. Mais la reprise ne sera pas facile, tant l'arsenal des mesures de précaution va grandement limiter les capacités d'accueil.

Il faudra au moins un mètre entre chaque table, pas plus de dix personnes par table, port du masque pour le personnel et pour les clients lorsqu'ils ne sont pas installés, pas de consommation debout au bar et sens de circulation à l'intérieur pour éviter de se croiser.

Des terrasses agrandies à Paris

En Île-de-France, Mayotte et Guyane, toujours en vigilance orange car le virus y circule plus fortement qu'ailleurs, seules les terrasses pourront rouvrir, au moins jusqu'au 22 juin.

À Paris, la mairie a annoncé que bars, cafés et restaurants pourraient s'étendre gratuitement sur une partie de l'espace public, trottoirs, places de stationnement voire quelques rues fermées à la circulation. La candidate Les Républicains à la mairie de Paris Rachida Dati a toutefois prédit des "tensions" avec riverains et piétons en raison de cette mesure.