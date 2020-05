publié le 28/05/2020 à 18:45

Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté ce jeudi 28 mai le plan pour la phase 2 du déconfinement. Face au recul de la propagation du nouveau coronavirus, il a expliqué que "la liberté redevient la règle et l'interdiction l'exception". Dans ce cadre, musées et monuments pourront rouvrir dès le 2 juin sur l'ensemble du territoire.

Le port du masque sera obligatoire, a précisé Édouard Philippe. Les petits musées pouvaient déjà rouvrir depuis le 11 mai dernier dans le cadre de la phase 1 du déconfinement. Ils doivent pour cela respecter toutes les mesures barrière en vigueur.

Par ailleurs, concernant la vie culturelle et artistique, "dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres vont ouvrir à compter du 2 juin", a ajouté Édouard Philippe, en précisant que le port du masque sera obligatoire et que "les règles de distanciation physique devront y être respectées".

Dans les zones oranges (Île-de-France, Mayotte et Guyane), ils devront attendre le 22 juin. Les salles de cinéma rouvriront quant à elles leurs portes sur tout le territoire le 22 juin.