Coronavirus : les entreprises risquant la faillite pourraient être exonérées de charges

publié le 08/04/2020 à 21:19

La France va tout faire pour éviter les faillites de ses entreprises. Invité du journal de 20h de France 2, ce mercredi 8 avril, le ministre de l'Economie et des finances, Bruno Le Maire, s'est évertué à assurer les patrons des petites et moyennes entreprises du soutien de l'Etat en annonçant un renforcement des aides gouvernementales mises en place pour faire face à la crise.

Premier geste de Bercy : les entreprises qui risquent de déposer le bilan pourraient bénéficier non pas d'un report du paiement de leurs charges dues en mars, comme le prévoit le dispositif actuel, mais d'une exonération, a promis le ministre.

"On va regarder à la fin du confinement. Mais j'ai parfaitement conscience qu'il peut y avoir un hôtel, un café, un restaurant, un fleuriste, qui ne pourra pas rembourser. Si la menace, en cas de non remboursement, c'est la disparition de l'entreprise, dans ce cas là, on annulera le report de charge fiscales ou de charges sociales de façon à ce que cette entreprise puisse continuer son activité. Le critère, ce sera la faillite qui menace cette entreprise", a-t-il affirmé.

Les loyers des petits commerces pris en charge ?

Alors que 700.000 entreprises ont déjà sollicité le fonds de solidarité pour faire face à la perte de leur chiffre d'affaires du fait de la crise sanitaire, le locataire de Bercy a promis que le dispositif allait également être renforcé. Actuellement, les entreprises peuvent recevoir jusqu'à 2.000 euros de plus. Ce montant pourrait être relevé à 5.000 euros pour intégrer les loyers des entreprises les plus en difficulté.

"Nous travaillons à améliorer le fonds de solidarité, d'abord pour voir comment est-ce qu'on pourrait, dans le deuxième étage de ce fonds, celui qui est plafonné à 2.000 euros, intégrer les loyers. Par exemple, ceux des commerces, des restaurants qui n'arrivent plus à payer (...) Nous pourrions augmenter ce plafond à 5000 euros, justement pour pouvoir intégrer le montant des loyers, dont je sais qu'il pose des difficultés à beaucoup d'entreprise", a indiqué le ministre.