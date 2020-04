publié le 24/04/2020 à 13:51

La crise du coronavirus mobilise le débat politique, économique et social, et il en sera forcément question avec Christian Jacob, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 26 avril. Infecté par le virus au mois de mars, le président des Républicains s'est remis parfaitement et est prêt à reprendre sa place dans le paysage politique français, dans un contexte très délicat.

"Chez Les Républicains, nous avons agi avec le même sens des responsabilités que nous l’avions fait au moment des attentats", a confié Christian Jacob dans les colonnes du Figaro. Il évoque ainsi "une crise nationale et mondiale sans précédent, totalement inédite" qui "oblige à beaucoup d’humilité, de recul et de modestie dans les commentaires qui peuvent être faits sur les décisions prises".

Néanmoins, et alors que l'économie est frappée de plein fouet, Christian Jacob a indiqué sur BFMTV qu'il attendait "un véritable plan de sortie de crise" de la part d'Emmanuel Macron. Le début du déconfinement, dans un premier temps progressif, débutera le 11 mai prochain.

>> Christian Jacob est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 26 avril. Posez vos questions président des Républicains dans les commentaires de cet article. Il y répondra en direct pendant l'émission.