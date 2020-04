publié le 06/04/2020 à 14:10

Pour le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, le gouvernement a donné "beaucoup d'injonctions contradictoires". Invité sur RTL, Damien Abad explique que "les Français ont besoin qu'on leur dise la vérité en transparence, d'un discours clair, et qu'on ne définisse pas une stratégie en fonction de la carence ou de la pénurie des matériels mais en fonction de leur santé".

Pour Damien Abad, "tout le monde a bien senti qu'il y avait une stratégie définie en fonction de la pénurie des masques et je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour comprendre que lorsque nous sommes en pénurie des masques, ils vont en priorité aux soignants". "On a besoin d'un discours cohérent, parce que les injonctions contradictoires sèment du trouble chez les Français", dit-il.

Le président du groupe LR a également affirmé qu'il était "important" que "beaucoup d'entreprises françaises réorientent leur production vers la production de masque". "On ne peut pas dépendre de la Chine pour les masques et l'ensemble du matériel médical, il faut relocaliser notre production", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était également nécessaire de multiplier les tests et de lancer un débat sur un potentiel tracking numérique.