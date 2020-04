Déconfinement : RATP, SNCF... Quelle situation dans les transports le 11 mai ?

publié le 24/04/2020 à 14:50

À partir du 11 mai, jour du déconfinement, vous n'aurez plus besoin d'une attestation pour vous déplacer. Ce sera possible sur tout le territoire avec des adaptations possibles dans certains départements, où la reprise sera progressive. Les transports en commun vont logiquement reprendre du service. Mais dans quelles conditions ?

En région parisienne, où vit un Français sur six, la RATP prévoit déjà d'assurer 70% du trafic. C'est une moyenne. Ce sera 100% sur les lignes 1 et 14 du métro. Dès lundi, déjà beaucoup plus fréquenté ces derniers jours, ce sera renforcé. Il y aura aussi 70% des RER A et B sur les branches RATP dès le 11 mai. On comptera également trois bus sur quatre et 70% des tramways.

Mais faudra-t-il obligatoirement porte un masque ? C'est quasi certain même si le gouvernement n'a toujours pas pris de décision. Toutefois, si son port est obligatoire, la RATP se dit prête à contrôler les passagers.

Par ailleurs, la Région travaille sur deux choses concrètes : des masques et du gel à vendre dans des distributeurs automatiques de confiserie. Il y en 300 sur le réseau RER. Ils pourront aussi être vendus dans les 550 commerces des gares et stations.



La SNCF prévoit 20% de TGV en mai

À la SNCF aussi on se prépare. Le 11 mai, on va aller réveiller les trains qui dorment dans les centres techniques, les contrôler. Le maître mot sera "progressivité". En mai, il faudra s'attendre à 20% du trafic en moyenne pour les TGV et un sur deux en juin.